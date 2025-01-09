AK Parti 8'inci Olağan Kongresi 23 Şubat'ta Gerçekleşiyor

AK Parti 23 Şubat'ta Büyük Kongre'yi Yapacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 8'inci Olağan Kongre süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Büyük Kongre'nin tarihi olarak 23 Şubat Pazar günü planlandığını açıkladı. Kandemir, kongre öncesinde 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongrelerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kongre Sürecine Dair Detaylar

A Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun İl Kongresi'nde kongre tarihine dair bilgi verdiğini anımsattı. ‘Aksilik olmadığı takdirde 23 Şubat’ta kongremizi yaparak Ramazan ayına girmiş olacağız.’ dedi.

Kandemir, AK Parti'nin 12 Ekim 2024'te başlayarak 30 Kasım 2024'ten itibaren devam eden kongre süreçinde 47 ilde kongrelerin tamamlandığını belirtti. Erdoğan'ın bayrak değişimi için yaptığı değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Demokratik Süreç ve Değişimler

Kandemir, AK Parti’nin ortak aklı işleten bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Demokratik yarışları önemseyen bir siyasal harekettir.” şeklinde konuştu. İlçe kongrelerinin %95’inin tamamlandığını ve %75 oranında il başkanlarının değiştiğini aktardı.

Kongre Sürecinin Ciddiyeti

Partide görev almak isteyenlerin yetkinliklerinin önemine dikkat çeken Kandemir, Erdoğan'ın uyarılarını talimat olarak aldıklarını söyledi. Kadın temsilinin arttığına da vurgu yapan Kandemir, bu süreçte yapay zeka'nın etkin kullanılacağını belirtti.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi

Kandemir, DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç hakkında sorulan bir soruya yanıt vererek, Türkiye'nin terör meselesini tamamen kapatma hedefinde olduğunu belirtti. “Ya silahı bırakacaklar ya da silahlarıyla gömülecekler.” dedi ve bu sorunun köklü bir şekilde çözüleceğini ifade etti.

Sonuç olarak, AK Parti, kongre süreçleri ile birlikte birlik ve bütünlüğü sağlamayı hedefliyor. Kandemir, partinin oy oranlarının artığını ve %50 hedefi koyduklarını belirterek, bu hedefin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.