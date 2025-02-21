AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat'ta Gerçekleşecek

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:11
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat'ta Gerçekleşecek

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Tarihi Belli Oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin 23 Şubat Pazar günü yapılacağını duyurdu. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edeceğiz. Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Dönemin Kapıları Aralanıyor

Bu açıklamalarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajına da yer veren Çelik, Erdoğan’ın "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" sözüne vurgu yaptı.

Erdoğan, kongreye dair yaptığı paylaşımda, "Adında AK, ışığında istikbal!" diyerek partinin geleceğine odaklandıklarını belirtti.

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