AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: Abdullah Güler Divan Başkanı Seçildi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Güler, divan başkanı olarak seçildi. Kongre, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:12
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: Abdullah Güler Divan Başkanı Seçildi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına Abdullah Güler Seçildi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede, AK Parti Tüzüğü çerçevesinde divan başkanlığı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

Kongre Açılışı ve Divan Seçimi

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin toplanması için gerekli delege sayısının tespit edildiğini ve yeterli çoğunluğun sağlandığını duyurarak, kongrenin açılışını ilan etti.

Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri doğrultusunda, divan ve divan kurulunun tek liste halinde açık oylamayla seçileceğini belirtti. Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

Yeni Divan Üyeleri

Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi. Divan üyeleri arasında ise İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş yer aldı.

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