AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne Hazırlanıyor: Kandemir'den Kritik Açıklamalar

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne Hazırlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kandemir, kongrenin, Türk demokrasi hayatı ve dünya siyasal hayatı için önemli bir yer edineceğini söyledi.

Kongre Hazırlıkları Tamamlandı

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kongreye yönelik hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını belirten Kandemir, etkinliğin Ankara Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Partisinin kongre sürecini yalnızca bir iç organizasyon değil, milletle buluşma ve istişare platformu olarak gördüğünü vurguladı.

160 Günde 3 Bin 162 Kongre Tamamlandı

Kandemir, 12 Ekim 2024'te başlayan belde ve ilçe kongrelerinin büyük bir coşkuyla tamamlandığını belirterek, toplamda 3 bin 162 kongre yapıldığını ve yaklaşık 5 milyon insanı bu süreçte ağırladıklarını ifade etti. İl ve ilçe kongrelerinde yüzde 60-75 arasındaki değişim oranlarıyla önemli bir yenilenme süreci yaşandığını belirtti.

Kongreye Yoğun İlgi

23 Şubat'taki kongreye, AK Parti'nin 11,3 milyon üyesinin tamamının davet edildiğini kaydeden Kandemir, 100 binden fazla katılımcıyla coşkulu bir etkinlik gerçekleştireceklerini duyurdu. Kongreye, 9 siyasi parti ve 95 büyükelçi ile 13 ülkeden temsilcilerin katılımıyla zenginleştirileceğini belirtti. Ayrıca, yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireylerin de etkinlikte yer alacağını vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Kandemir, terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, Türkiye’nin huzur ve ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. PKK ve Suriye'deki uzantılarının silah bırakmasını umduklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (ortada), AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (ortada), AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.