AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette gençlerin konumunu yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

İbiş, AK Parti’den önceki yıllarda gençlerin yalnızca bayrak astırıldığını ve masa taşıtıldığını ifade ederek, gençlerin sadece ara eleman gibi kullanıldığını dile getirdi. “Cumhurbaşkanımız siyasette gençlere yer verdi ve onlara değer kattı. Bugün AK Parti'nin gençleri, hem bu bayrakları asmakta hem de şehirlerini belediye meclisinde ve TBMM'de temsil etmektedir,” dedi.

Kongrede ayrıca AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ile Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Mehmet Emin İntepe, il gençlik kolları başkanlığına seçildi.