AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye adayı Turgut Altınok'tan 'sahte anket' isyanı

Türkiye yerel seçimlere doğru hareketli anlar yaşamaya başladı. Adayların büyük bir çoğunluğu açıklanırken siyasi partilerde ise hareketlilik daha yoğun yaşanıyor. Açıklanan adaylar cephesinden de yeni açıklamalar ve vaatler ard arda gelmeyi sürdürüyor. Merakla beklenen AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olan ismi Turgut Altınok da yeni açıklamalarda bulundu.

Sincan ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluşan Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok,

"Sincan'ı 31 Mart zaferine hazır gördük. Son seçim yüzde 65'e 30. Bu sefer yüzde 75'e 25 yapacağız. Sincan'ın büyükşehir belediyesinden alacağı 5 yıl var. Sincan'a kaybettiği 5 yılı geri kazandıracağız." dedi.

Altınok halihazırda görevde bulunduğu Sincan Belediye'sinin büyükşehir belediyesinden daha fazla çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Altınok, kendisini destekleyecek çok sayıda seçmenin CHP'li olduğunu belirterek, Ankara'da yeni bir çağ başlayacağını vurguladı. Seçimden galip ayrılması ile birlikte Ankara'da yeniden AK Parti döneminin başlayacağını belirtti.



SEÇİM SÜRECİNDE SAHTE ANKET KULLANILDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Ankara Büyükşehir Belediye adayı Altınok, 31 Mart seçimleri için sahte anketler kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Altınok paylaşımı yapılan anketlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamada,

"Sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığında da bu anketler yapıldı. 57 vardı, 60 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket burası, Sincan. En az 70, en fazla 75 bekliyoruz. Birçok ilçemizdeki hava bu." ifadeleri yer aldı. Ayrıca seçim süreci için heyecanlı olduğunu belirten Altınok seçmenlerle bir araya gelmek için sabırsızlandığını vurguladı. 'Bizim sevdamız milletedir' ifadelerine yer verdiği açıklamasında şu şekilde devam ettirdi:

"Sahaya inmek için heyecan, aşk ve şevk var. Ankara’mızın boşa gitmiş olan 5 yılı var. Kapı kapı gezeceğiz. Küsmüş olanları kucaklayacağız. Bizim sevdamız milletimize hizmettir. Sokaktaki çocuklarımıza, gençlerimize dokunmaktır. Eserler ve hizmetler yapmaktır. Bizim sevdamız, yemek, içmek, gezmek değil; vatandaşlarımızın arasında olup acı gününde acısını paylaşmak, sevinçli gününde sevincini paylaşmaktır. Biz buyuz. Biz, fildişi kulelerinden ya da sosyal medyadan sahte bir iki tweet atanlardan değiliz. Altınok, sokakların, halkın adamı. Biz halk için doğru olan neyse eserlerimizle bunları gösterdik"