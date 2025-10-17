AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi: Oktay'tan İsrail'e Tazminat Çağrısı

Fuat Oktay, Ankara'nın sahipsiz olmayacağını vurguladı; İsrail'in Gazze'deki yıkım için tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 18:13
AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi: Oktay'tan İsrail'e Tazminat Çağrısı

AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Kritik Mesajlar

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, partinin Ankara sorumluluğuna dair net mesajlar verdi.

Oktay: "Ankara sahipsiz" kavramı kökünden silinecek

Oktay, AK Parti teşkilatı varken Ankara'nın sahipsiz olamayacağını vurgulayarak, "Ankara sahipsiz" kavramını kökünden silmek zorunda olduklarını söyledi. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ankara'ya sahip çıkanlar olmazsa bile, Ankaralının yetki verdiği AK Parti teşkilatları olarak biz sahip çıkacak mıyız? Eğer biz sahip çıkamazsak, çıkmazsak sahipsiz memleketin batması haktır. Başkası gelip bizim adımıza emaneten verilen Ankara'yı ve o emanete ihanet edenlerden o emaneti geri kimse alamaz. Bunu biz yapacağız."

Oktay'tan İsrail'e: Yıkımın maliyetini ödeyin, tazminat zorunludur

Gazze'de yaşananlara tepki gösteren Oktay, yeniden inşa sürecine ilişkin olarak İsrail'in sorumluluğunu vurguladı. Oktay, "İsrail terör devletinin, o yıktığı yerlerin yapımıyla ilgili maliyete kendisinin katlanması gerekir. İsrail, tazminat ödemek zorundadır." ifadelerini kullandı. Oktay sözlerine devamla şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sen daha yaptığın pislikleri temizlemeden gelip barış masasına oturacaksın... Tabii ki orada dik duruşunu sergileyecek Cumhurbaşkanımız, tabii ki uçağı pas geçecek. Birisinin bu dik duruşu sergilemesi gerekiyor. Bu dik duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir, lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Oktay, Türkiye'nin barış masalarının başrol oyuncusu olduğunu belirterek, "Bundan böyle savaş onların işi, barış bizimdir. Haksızlık karşısında susmak onların, adalet için sesini yükseltmek bizimdir... Yıkım onların vaadi, diriliş bizim misyonumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Çam: "Sevdamız Ankara" sahada karşılık buldu; Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla sürdürülecek

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Sevdamız Ankara" mottosuyla üç ay boyunca sahada olduklarını, vatandaşın dertlerini dinlediklerini aktardı. Çam, altyapı, trafik ve su kesintileriyle mücadele eden bir Ankara'yı hak etmediklerini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Çam, "'Terörsüz Türkiye' dediğimiz şey bir slogandan ibaret değil. Bu süreci kimsenin baltalamasına, davranışlarıyla, sözleriyle sürece helal getirmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. İnşallah annelerin ağlamadığı, iç cephenin daha kuvvetli bir hale geldiği bir dönem bizi bekliyor." sözleriyle kararlılık mesajı verdi. Çam, şehit aileleri ve gazilerle dayanışmanın devam edeceğini vurguladı.

Özcan: Başkentte AK Parti hizmet anlayışı izleri korunmalı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, toplantının yalnızca bir oturum değil, bir yürüyüşü büyütme adımı olduğunu belirtti. Özcan, teşkilat mensuplarının her ilçe, mahalle ve sokakta çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Özcan, belediyecilik hizmetlerinin korunamadığını savunarak, "Başkent adeta bir boş kente, bir boş köye dönüyor. Başkentin marka değerini her geçen gün yükseltelim derken, onlar her defasında aşağıya çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bazı AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti'li ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

