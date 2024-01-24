AK Parti Ankara ilçe adayları belli oluyor: Erdoğan: Millet hesabını 31 Mart'ta soracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını ATO konferans salonunda düzenlenen törenle duyurdu. Erdoğan, "Ankara'daki cumhur ittifakımızın adaylarını sizlere tanıtacağım" diyerek ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. İşte açıklanan adaylar:

AKYURT belediye adayı Hilal Ayık oldu.

Altındağ ilçe belediye başkan adaylığında ise Veysel Tiryaki yer aldı.

Ayaş adayı olarak Mehmet Yüksel Kirazdibi ismi açıklandı.

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları ise şu şekilde:

İSTANBUL YARIN ATILIMLARA BAŞLIYOR

Erdoğan seçim beyannamesinin yayınlanmasına yönelik 30 Ocak'a işaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Murat Kurum'un seçim çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Erdoğan yarın itibari ile Kurum'un İstanbul'a yönelik proje tanıtımlarına başlayacağını belirtti. Erdoğan, açıklamasında,

"Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak." ifadelerini kullandı.

ANKARA ALTIN ÇAĞINA ALTINOK İLE KAVUŞACAK

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Turgut Altınok ile Ankara'nın altın çağını yaşayacağını söyleyen Erdoğan,

"Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezler elinde şehirlerimiz perişan oldu. Yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar." açıklamasında bulundu.

17 SEÇİMDİR OLDUĞU GİBİ 31 MART'DA DA KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ

Erdoğan, siyaseti yalandan ve kirli iş birliğinden ibaret görenlere karşı eser siyaseti yapacaklarını söyledi. Erdoğan, 31 Mart'ta kararlılıkla yürüyeceklerini ve Ankara teşkilatının Türkiye'ye örnek olacağına inandığını belirtti. Erdoğan, ortak adaylarla seçime girdikleri yerlerde samimi bir şekilde çalışacaklarını, farklı adaylarla seçime girdikleri yerlerde de hayırla yarışacaklarını ifade etti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerimize kazandıracağımız projeleri milletimize anlatacağız. Siyaseti yalandan, kirli iş birliğinden ibaret görenlere inat eser siyasetinden taviz vermeyeceğiz. 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'a da kararlılıkla yürüyeceğiz. Ankara teşkilatımızın 31 Mart'a kadar sergileyeceği gayretle Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde aynı samimiyetle çabalayarak sandıkta netice alacağız. Farklı adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde de hayırla yarışacağız."

EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ

Emeklilerin yüzünü güldürecek müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emeklilere 5 bin lira ödeme yapıldığını ve SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49.25 olacağını açıkladı. Erdoğan, seçime hazırlanırken ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları da hayata geçirdiklerini söyledi.

"Emeklilerin yüzünü güldürecek müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 5 bin lira ödeme yapıldığını ve SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49.25 olacağını açıkladı. Erdoğan, seçime hazırlanırken ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları da hayata geçirdiklerini söyledi."