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AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Tamamlandı

AK Parti Ankara Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi, başkan Hatice Çakmak'ın güçlü mesajlarıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:51
AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Tamamlandı

AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Düzenlendi

AK Parti Ankara Kadın Kolları, 7. Olağan Kongresi'ni AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda gerçekleştirdi. Kongrede, partinin Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Ankara'nın her ilçesinde eserler bıraktıklarını belirtti.

Hatice Çakmak’tan Güçlü Mesajlar

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında dile getirdiği "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesini hatırlatan Çakmak, "Ankara'mızın her bir sokağına adımlarımızla iz bıraktık. AK kadınların imzasını her köşeye attık" dedi.

Çakmak, yaptığı vurgularda, "Gece gündüz demeden, milletin çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz" dedi. Teşkilatlar olarak birlikte birçok zorluk aştıklarını belirten Çakmak, bu bayrak değişimiyle "çalışma vaktidir" diyerek hedeflerinin net olduğunu ifade etti.

Aysel Koçak'tan Gelecek Vizyonu

AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkan adayı Aysel Koçak ise; bugün bir bayrak değişimini gerçekleştirdiklerini belirtti. AK kadınların büyük bir aile olduğunu vurgulayan Koçak, "Yılmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Koçak, Ankara'nın her hanesinde ve gönlünde yer alacaklarını ifade ederek, daha fazla kadını siyasette aktif hale getirmek için mücadele edeceklerini, aynı zamanda hizmet siyasetini güçlendireceklerini belirtti.

Kongrede Öne Çıkan İsimler

Kongrede AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Kadın Kolları Başkan adayı Tuğba Işık Ercan da konuşma yaptı.

AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda...

AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda düzenlendi. Kongreye katılan AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak konuşma yaptı.

AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda...

AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda düzenlendi. Kongreye katılan AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak konuşma yaptı.

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