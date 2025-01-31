AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi'nde Birlik Mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan Kongre'de önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Yakında Türkiye'de tek bir devir teslim olacak o da muhtemelen Özgür Özel'in genel başkanlığını bir başkasına devredeceği.' şeklinde konuşarak, AK Parti'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında birlik içinde yola devam edeceklerini belirtti.

Muhalefetin Dağılması

Çelik, muhalefetin giderek dağılmakta olduğunu ve siyasi anlamda perişan bir duruma düştüğünü vurguladı. Özgür Özel'in Suriye ile ilgili sözlerini eleştiren Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin doğru çıkıp çıkmadığını Suriye'deki kardeşlerimize sorun.' ifadesini kullandı.

Özgür Özel'e Yanıt

Ömer Çelik, Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart göstereceği yönündeki açıklamalarına da değindi. 'Kırmızı kartı sadece orta hakemler gösterebilir. Özgür Özel, orta hakem değil, yan hakem,' diyerek muhalefetin tutumunu eleştirdi.

2028 Hedefi

Antalya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir sevgiyle karşıladığını söyleyen Çelik, '2028'de bir kez daha AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan demek üzere ahdimizi tazeliyoruz.' dedi.

Hizmet Vurgusu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, partinin bugüne kadar sunduğu hizmetlerle iktidar başarısını ölçtüğünü belirtti. Elitaş, 30 bin kilometreden fazla duble yol inşa ettiklerini ve her hizmetin arkasında AK Parti'li bir dava adamının alın terinin bulunduğunu vurguladı.

Kongre'nin Anlamı

Elitaş, 'Biz AK Parti'li olduk ama sen AK Parti'li doğdun.' diyerek 8-10 yaşındaki bir çocuğun taşadığı pankartı örnek gösterdi. Kongrenin halk için hayırlı olmasını diledi.

2028'e Hazırlık Duruşu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 2028 hedeflerine yönelik olarak teşkilatlarla Türkiye'nin her bölgesinde yol yürüyeceklerini belirtirken, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise partiyi en iyi noktaya taşımak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.