AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'den Böcek'e Sert Eleştiriler

AK Parti'den Sert Eleştiriler

Ali Çetin, Antalya'da su kesintileri ve sivrisinek sorunlarına dikkat çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i eleştirdi.

Gözlemlenen Sorunlar

Çetin, Antalya'nın altyapı ve üstyapı sorunlarıyla mücadele ettiğini vurguladı. Bugün su kesintileriyle, sivrisinekle boğuşan bir kent olduğunu belirterek, Böcek'in 66 aylık döneminde hiçbir yatırım yapılmadığını açıkladı. Ulaşım konusunda da ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Çetin, “Böcek, trafik ve ulaşım sorunlarını çözeceğim diyerek göreve geldi ama 66 aydır bu sorunlarla baş başa kalıyoruz” dedi.

Hizmet Yerine Reklam

Çetin, su tarifelerine yapılan yüzde 446'lık zammı hatırlatarak, Antalyalıların Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini söyledi. Altyapı konularında da gerekli yatırımların yapılmadığını ve yolların yağmurda gölete dönüştüğünü dile getirdi.

Ayrıca, çevre kirliliği ile ilgili de ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtirken, mevcut atık su arıtma tesislerinin yetersiz olduğunu kaydetti.

Yatırımlara Devam

Çetin, AK Parti'nin Antalya'daki milletvekillerinin bakanlık düzeyinde yatırımlar yapmaya devam ettiğini aktararak, yerel yönetimin bu duruma etki etmediğini ifade etti. “Büyükşehir Belediyesi yatırım yapmıyor ama biz çalışmalara devam ediyoruz,” diye ekledi.

Kongre Süreci

Antalya teşkilatında delege seçimlerinin 22 Eylül'de gerçekleşeceğini belirten Çetin, 12 Ekim ile 28 Aralık arasında kongrelerin yapılacağını bildirdi. AK Parti'nin kongrelerinin bayram havasında geçtiğini vurgulayarak, değişim ve dönüşüm'ün sorunsuz bir şekilde yaşandığını ifade etti.

Toplantıya AK Parti Antalya milletvekilleri ve ilçe başkanları da katıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile CHP'li belediye başkanlarının yaklaşık 6 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile CHP'li belediye başkanlarının yaklaşık 6 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile CHP'li belediye başkanlarının yaklaşık 6 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile CHP'li belediye başkanlarının yaklaşık 6 aylık çalışmalarını değerlendirdi.