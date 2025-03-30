AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nda Bayramlaşma Töreni

AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nda Ramazan Bayramı Coşkusu
AK Parti Antalya İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma töreninde partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. Parti binasında gerçekleştirilen törende, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, bayram sevincinin sadece Türkiye'de değil, bazı bölgelerde yaşanan zorluklar nedeniyle diğer yerlerde de hissedilmesi gerektiğini vurguladı.
Bayram Sevincinin Paylaşılması
Türel, yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan bayram sevincinin Filistin, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanamadığını belirterek, "Dünyanın bazı yerlerinde Müslümanların Ramazan'ı zalimin zulmü altında geçirdiğini" ifade etti. Herkesin barış ve huzur içinde yaşamasını arzuladığını söyledi.
Toplumsal Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan olaylara da değinen Türel, toplumda kaos yaratmaya çalışanların sahnede olduğuna dikkat çekti. Yanlışların peşinden koşanların insanları bölmek için çaba harcadığını söyleyerek, "Yanlışın içine düşen tüm kardeşlerimizi doğru yola davet ediyorum" AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, yolsuzluğu ele alarak adaletin görevini yerine getirdiğini ve buna kimsenin müdahale edemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Antalya'da Menderes Türel döneminde yapılan büyük yatırımlara dikkat çekerek "Eğer bir yerde yatırım yapılıyorsa, yolsuzluk yoktur; yatırım yapılmıyorsa yolsuzluk vardır" AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise 23 yıldır hizmet ettiklerini ve bu hizmetlere devam edeceklerini belirtirken, İl Başkanı Ali Çetin de AK Parti'nin halka yakın, umut veren bir parti olduğunu vurguladı. Çetin, Ramazan ayı boyunca Antalya’nın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve partinin ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Bayramlaşma programına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, ve İbrahim Ethem Taş da katıldı.
Yatırımlar ve Hizmetler Üzerine Değerlendirmeler
AK Parti'nin Süregeldiği Hizmet Süreci
AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, yolsuzluğu ele alarak adaletin görevini yerine getirdiğini ve buna kimsenin müdahale edemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Antalya'da Menderes Türel döneminde yapılan büyük yatırımlara dikkat çekerek "Eğer bir yerde yatırım yapılıyorsa, yolsuzluk yoktur; yatırım yapılmıyorsa yolsuzluk vardır" AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise 23 yıldır hizmet ettiklerini ve bu hizmetlere devam edeceklerini belirtirken, İl Başkanı Ali Çetin de AK Parti'nin halka yakın, umut veren bir parti olduğunu vurguladı. Çetin, Ramazan ayı boyunca Antalya’nın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve partinin ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Bayramlaşma programına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, ve İbrahim Ethem Taş da katıldı.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise 23 yıldır hizmet ettiklerini ve bu hizmetlere devam edeceklerini belirtirken, İl Başkanı Ali Çetin de AK Parti'nin halka yakın, umut veren bir parti olduğunu vurguladı. Çetin, Ramazan ayı boyunca Antalya’nın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve partinin ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.
Bayramlaşma programına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, ve İbrahim Ethem Taş da katıldı.