AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nda Bayramlaşma Töreni

AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nda Ramazan Bayramı Coşkusu

AK Parti Antalya İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma töreninde partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. Parti binasında gerçekleştirilen törende, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, bayram sevincinin sadece Türkiye'de değil, bazı bölgelerde yaşanan zorluklar nedeniyle diğer yerlerde de hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayram Sevincinin Paylaşılması

Türel, yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan bayram sevincinin Filistin, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanamadığını belirterek, "Dünyanın bazı yerlerinde Müslümanların Ramazan'ı zalimin zulmü altında geçirdiğini" ifade etti. Herkesin barış ve huzur içinde yaşamasını arzuladığını söyledi.

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