AK Parti Artvin İl Kongresi'nde Büyük Türkiye Vurgusu

Ömer İleri'den 'Büyük Türkiye' Temalı Konuşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partinin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir geleceği için mücadele kararlılığını vurguladı.

Ileri, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, "Mantık bizden yana, bilgi bizden yana, daha da önemlisi bu millet bizden yana. İnşallah bu mücadelenin hakkını vererek büyük Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gelişimi ve Hedefler

Ileri, Türkiye'nin her alanda geliştiğine dikkat çekerek, "23 yıl önce devraldığımız Türkiye'de yangın vardı. Bu yangını Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde söndürdük. Yangını söndürdük ama yeni bir mücadele başlıyor. Bizim hedefimiz büyüdü, çıtamız yükseldi" dedi.

Coğrafyada Adalet Mücadelesi

Ileri, konuşmasında şunları ifade etti: "İçimizden bazıları bu millete küçük roller biçmeyi seviyor. Bizim davamız, bu millete biçilen gömleğini yırtıp atmak. Bu milletin ve devletin sıradan olmadığını göstermek ve daha adil bir dünya inşa etmektir. Bunu biz başaracağız."

Gelecek Nesillere Bırakacakları Miras

Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği yolda önemli mücadeleler verdiklerini belirtirken, "Yıllar sonra 'O günlerde sağduyulu bir lider vardı' deneceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in de katıldığı kongrede, Ali Semih Aydemir yeni İl Başkanı seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (sağ 8), Artvin'de Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Artvin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.