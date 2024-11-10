AK Parti, Atatürk'ün 86. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı

AK Parti, Atatürk'ü Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Andı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde andı. Partinin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı.

Rahmet ve Şükranla Anıldı

AK Parti, yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86. vefat yıl dönümünde rahmet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımda, Atatürk'ün bir fotoğrafına da yer verilerek, milli liderin anısına olan saygı bir kez daha ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.