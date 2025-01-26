AK Parti Aydın Kadın Kolları Kongresi'nde Gelecek Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde güçlü bir Türkiye hedeflerini ve kadınların siyasetteki önemini vurguladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, geleceğe dönük umutlarını ve planlarını dile getirdi.

Ömer İleri, konuşmasında, “Biz gelecek nesillerimize Türkiye'nin sorunları nasıl başaran bir ülke olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu milletin geçmişinin gurur duyulacak başarı ve kahramanlık hikayeleriyle dolu olduğunu anlatmalıyız,” ifadelerine yer verdi.

Kongrede, Bolu'da Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için üzüntüsünü belirten İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarına atıfta bulundu. “Şu an itibarıyla soruşturmalar devam ediyor. İnşallah bu felakette ihmali olanlar hesap verecek,” dedi.

İleri, partisinin kadınlara daha fazla alan açmayı hedeflediğini belirtirken, “Bizim davamız, kendine güvenen Türkiye davasıdır. Biz güçlü bir Türkiye istiyoruz. Gelecek nesillerimize geçmişimizin başarı hikayelerini aktaracağız,” diye konuştu.

Siyasi Mücadele ve Vicdan Vurgusu

Siyasette kendilerini haklı gördüklerini vurgulayan İleri, “Bu milletin en doğal taleplerinin takipçisiyiz. Yatırımları gerçekleştiren biziz. Vicdan da bizden yana,” şeklinde konuştu. Suriye'den gelen göçmenler konusunun gelecekte daha çok tartışılacağını belirtti.

İleri, karşılaştıkları muhalefet zihniyetine dikkat çekerek, “Ben, uzun yıllarını yurt dışında geçirmiş biri olarak, böyle bir muhalefet anlayışını dünyada hiçbir yerde görmedim,” dedi.

Kongrede AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve İl Başkanı Mehmet Erdem de hazır bulundu. Tek listeyle gidilen kongrede Ebru Alp Kayır, yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.