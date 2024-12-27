AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'de düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere yanıt vererek, "Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ne anlama geldiğini Şam'daki, Halep'teki, Hama'daki ve Humus'taki kardeşlerimize sorun" ifadelerini kullandı.

Kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çelik, Balıkesir'in tarihi önemine de vurgu yaparak, şehrin Kuvayımilliye şehri olduğunu belirtti.

Gündem Gazze ve Suriye

Çelik, bu günlerde esas gündemin Gazze ve Suriye olduğunu belirterek, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefetin mültecilere karşı tutumunu eleştirdi. "Cumhurbaşkanımız, "Onları asla ölüme terk etmeyeceğiz" demişti" diyerek, siyasi rakiplerinin yaklaşımını sorguladı.

Siyasette İnsan Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti olarak insan odaklı bir siyaset izlediklerini ifade etti. "AK Parti'nin icraatının temelinde insan var" diyerek, bu söylemin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü içerisinde çok önemli olduğunu vurguladı. Yazıcı, ayrıca siyasetin projeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Kongrelerin Önemi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, kongrelerin sadece siyasi bir yarış olmadığını, değişim ve güçlenmenin sembolü olduğunu dile getirdi.

Kongrede dikkat çeken bir diğer husus, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlama dolayısıyla müzik yayını yapılmamasıydı. Bu olayda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.