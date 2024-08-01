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AK Parti Balıkesir İl Başkanı'nın Geçirdiği Trafik Kazası

Mehmet Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:30
AK Parti Balıkesir İl Başkanı'nın Geçirdiği Trafik Kazası

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in Trafik Kazası

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de geçirdiği bir trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, 10 ANA 560 plakalı panelvan minibüs ile 26 AET 710 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir karayolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

Kaza Anının Detayları

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Aydemir, Ankara'dan Balıkesir'e dönüş yolunda bu kazayı geçirdi. Çarpmanın etkisiyle omzundan darbe alan Aydemir, kontrol amaçlı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Kazadan duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Başkanımız ivedi şekilde hastanede tedavi altına alındı ve durumunun iyi olduğunu öğrendik. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim, kendisini her türlü sıkıntıdan muhafaza eylesin." şeklinde konuştu.

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