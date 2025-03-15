AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı 7 Bin Kişiyle İftar Programı Düzenledi

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı, 7 bin kişinin katıldığı iftar programıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:46
AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı 7 Bin Kişiyle İftar Programı Düzenledi

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı İftar Programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlenen iftar programında, 7 bin kişinin aynı sofrada buluştuğunu duyurdu. Sırakaya, iftar programının büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Ramazan bereketinde gerçekleştirdiğimiz bu iftar programında bir kez daha birlikteliği, beraberliği ve kardeşliği yaşama fırsatı bulduk," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Programın yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Sırakaya, "Bu birlikteliğin tüm Türkiye'de yaşandığını görmekteyiz. Ramazan bereketiyle birlikte herkesle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da, Balıkesir'deki teşkilat üyeleriyle kentin en işlek caddesinde bir araya gelmenin mutluluğunu ifade ederek, "Teşkilatlarımız ve Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Milletvekillerinin Mesajları

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ramazan ayının manevi ikliminde bir arada olabilmenin önemli olduğunu belirtti. "Bu büyük bir sevinç meselesidir. Hemşehrilerimizle birlikte tuttuğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin," dedi. Diğer bir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ise iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan Ayı Süresince Devam Eden İftarlar

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, ramazan ayı boyunca ilçelerde iftar programları gerçekleştirdiklerini söyledi. Program, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

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