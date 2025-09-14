AK Parti Beykoz'ta Teşkilat Tanışma Programı: Özdemir ve Gürzel Bir Arada

AK Parti Beykoz'ta Teşkilat Tanışma Programı

Özdemir ve Gürzel el ele: İl yönetimi ile ilk buluşma

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat tanışma programında önemli mesajlar verdi. Özdemir, "İnşallah AK Parti İl Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle, bizler de var gücümüzle Beykoz'umuzda bu değişim sürecinin rahmetine ve bereketine ve toplumumuza da yansımasına hep birlikte şahit olacağız." dedi.

Programa, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de katıldı. Özdemir, teşkilat mensuplarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özdemir, Beykoz'da güçlü bir dayanışma kültürü olduğunu vurgulayarak, "Kıymetli Belediye Başkan Vekilimize 'hoş geldiniz.' diyoruz. Beykoz'umuzda çok dinamik, pozitif, her şeyden öte kenetlenmiş, bir arada olma kültürünü benimsemiş, aynı zamanda kendi kardeşlerine de her zaman kucak açan bir yapı var. Ben il başkanı olduğum süreçten bu tarafa kadar ilçe başkanımızın, kademe başkanlarımızın uyumlu gayreti ve çabasına şahidim." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Gürzel'in görevi devraldığı günden bu yana belediye içindeki yaklaşımı, tutumu ve pozitifliğinin teşkilat mensuplarını "ziyadesiyle mutlu ettiğini" aktardı. Ayrıca, "Kıymetli Başkan Vekilimiz yine zaten çalışıyordu ama daha da inşallah bundan sonraki süreçte çalışmasına ve birlikte bir bereketin ortaya çıkmasına vesile olacak bir sürecin başlangıç noktasındayız." dedi.

İl başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beykoz'a duyduğu sevginin yakın zamandaki görüşmelerde de görüldüğünü aktardı: "Bunu bizzat kendisiyle yakın zamandaki görüşmelerimizle de şahit olduk. Çocukluk zamanlarında buraya geldiğini, piknikler yaptığını, burada bir takım kıymetli büyüklerinin olduğunu ifade etmişti. Beykoz denildiği zaman Cumhurbaşkanı'mızın gözünün bir başka parladığını biz bizzat orada görmüş olduk."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk de etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Beykozlu seçmenlerin daha fazla hizmete daha kolay ulaşacağını belirtti: "Başkanımız genç ve dinamik, güler yüzlü bir başkan. Başarılı olacağına inanıyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun."

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, teşkilat tarafından çok güzel karşılandığını belirterek, "Bugün ilk defa il teşkilatıyla bir araya geldik. Bundan sonra uzun uzun tanışma fırsatımız olacak her birinizle. Hepinize çok teşekkür ederim. Aranıza beni kattığınız için bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Bundan sonra Beykoz'da sadece hizmeti konuşacağız. Bundan sonra herhangi bir kavga, kaosun olmadığı, mutluluk ve güzellik içerisinde hizmet ettiğimiz bir dönem olacak." dedi.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ise Belediye Başkan Vekili Gürzel'e AK Parti'ye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 3), AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığınca düzenlenen teşkilat tanışma programına katıldı. CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel (sol 3) de programda yer aldı.