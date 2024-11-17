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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Camlar Kırıldı

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, maskeli saldırgan tarafından parke taşlarıyla hedef alındı. Saldırı sonrası camlarda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 14:39
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Camlar Kırıldı

Taşlı Saldırı Beylikdüzü’nde Gerçekleşti

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, gece saatlerinde maskeli bir saldırgan tarafından taşlarla hedef alındı. İki parke taşının camlara atılması sonucu binanın camları kırıldı.

Olayın Detayları

Güvenlik kaynaklarına göre, saldırgan kaldırımdan söktüğü taşları İlçe Başkanlığının önüne gelerek camlara fırlattıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören güvenlik görevlisi, peşinden koştuğu saldırgana yetişemeyince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis Çalışmaları Başlatıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olacak.

Osman Nuri Kabaktepe’den Tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer vererek, saldırının arkasında olanların hukuk önünde takipçisi olacaklarını belirtti.

Saldırının Kayıt Altına Alınması

Güvenlik kamerası kayıtlarında, binanın camına taş atan saldırganın görüntüleri yer alıyor. Saldırganın yakalanması için polis soruşturmaları sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması...

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırıldı. Gece saatlerinde İlçe Başkanlığının önüne gelen maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması...

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırıldı. Gece saatlerinde İlçe Başkanlığının önüne gelen maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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