AK Parti Bornova Kongresi'nde İnan'dan Sert Açıklamalar: 'CHP Sürekli Sorun Üretiyor'

AK Parti Bornova Kongresi'nde Eyyüp Kadir İnan'dan Çarpıcı Mesajlar

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Bornova İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Pınarbaşı Mahallesi'nde bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede, İnan, hizmet gelince akla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin geldiğini belirtti. Ancak hizmetsizlik ve beceriksizlik söz konusu olduğunda akla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin geldiğini ifade etti.

İnan, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin son 23 yılda Türkiye'yi ileri taşıdığını vurguladı. "Son 23 senede sıkıntıları Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çözdük. Sürekli sorun üreten bir CHP mekanizması var" diyerek CHP'yi eleştirdi.

İzmir'in Sorunlarına Dikkat Çekti

Teşkilat olarak İzmir'in sorunlarının çözülmesi için mücadele ettiklerini belirten İnan, AK Parti'nin yerel yönetimlerinin eksikliklerini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin gençler için 25 yıldır herhangi bir çalışma yapmadığını öne sürdü. İnan, yeni seçilen Bornova Belediye Başkanı'na da eleştirilerde bulundu:

"Bornova, İzmir'in bir ilçesi. Her gün soluğu İstanbul'da almaya neden lüzum görüyorsunuz?" diyerek yeşil alanlar ve hizmet eksikliklerine dikkat çekti.

CHP'nin İzmir'deki Yönetim Anlayışı

İnan, CHP'li belediyelerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile uyumlu çalışmadığını ifade ederek, "İstanbul'un yerel yönetimleri olarak İzmir'in uydusunu yapamazsınız. Buna asla fırsat vermeyiz" dedi. İzmir'deki su fiyatlarına da değinen İnan, İzmirlilerin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını ve bunun yanı sıra CHP'nin yerel yönetimlerin gereken hizmeti sağlayamadığını dile getirdi.

Kongrede Yeni İlçe Başkanı Seçildi

Etkinlikte ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongrenin hayırlı olmasını diledi. AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar ile AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da birer konuşma yaptı. Kongrede tek aday olarak yarışan Cihan Dağlıer, yeni ilçe başkanı seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Bornova İlçe Kongresi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlendi. Kongrede AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan konuşma yaptı.

AK Parti Bornova İlçe Kongresi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlendi. Kongrede AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan konuşma yaptı.