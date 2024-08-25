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AK Parti, CHP'li Özkan'ın Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:40
AK Parti, CHP'li Özkan'ın Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

AK Parti Kurmaylarından Özkan'a Tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Ömer Çelik'ten Açıklama

Ömer Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanı'mıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'dan Sert Yanıt

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak şu sözlere yer verdi: "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'milletin adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da."

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