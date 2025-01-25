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AK Parti Çorum İl Kongresi'nde 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:45
AK Parti Çorum İl Kongresi'nde 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' Vurgusu

Uygur: Türkiye'nin En Büyük Eserleri Kazandırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin düzenlediği Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kongrede Uygur, ‘Halka hizmet, Hakk'a hizmettir’ şiarıyla hareket ettiklerini belirterek, geride bırakılan 23 yıl içerisinde Türkiye tarihinin en büyük eserlerini ve hizmetlerini milletimize kazandırdıklarını ifade etti.

Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Uygur, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yeni Dönemde 'Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak'

AK Parti'nin 28 Şubat sürecinde hak ve özgürlükler açısından karanlık dönemlerin yaşandığına vurgu yapan Uygur, Türkiye'nin milletin iradesiyle doğan bir siyasi hareket olduğunu belirtti. “Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yola çıktıklarını ifade etti.

Reformlar ve Vesayetin Sonu

Hak ve özgürlükler konusundaki büyük reformların altını çizen Uygur, vesayeti tarihe gömdüklerini ve terörü bitme noktasına getirdiklerini açıkladı. Uygur, Türk milletinin kritik dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını vurguladı.

Dünya Mazlumlarına Umut Olmak

Uygur, ayrıca ülke içerisinde sağlanan hizmetlerin yanı sıra Türk milletinin, dünya mazlumlarına umut olduğunu ve uluslararası siyasette söz sahibi bir ülke haline geldiğini dile getirdi. Bu oluşumların, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde milletin taleplerinden doğan bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

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