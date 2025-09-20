AK Parti'de 8 İlde İl Başkanlığı Değişikliği: Yeni Yönetimler Göreve Başlıyor

AK Parti 8 ilde yönetim değişikliğini duyurdu

AK Parti'den yapılan açıklamada, kongre dönemi sonrası yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda bazı illerde yönetim değişikliğine gidildiği bildirildi. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede göreve başlayacağı belirtildi.

Değişikliğin kapsamı

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerinde yeni il başkanlarının görev alacağı kaydedildi.

Açıklamanın gerekçesi ve hedef

Kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan değerlendirmelerin, söz konusu görev değişikliklerine zemin hazırladığı ifade edildi.

Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir.