AK Parti'de 8 İlde İl Başkanlığı Değişikliği: Yeni Yönetimler Göreve Başlıyor

AK Parti, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının kısa sürede göreve başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:27
AK Parti'de 8 İlde İl Başkanlığı Değişikliği: Yeni Yönetimler Göreve Başlıyor

AK Parti 8 ilde yönetim değişikliğini duyurdu

AK Parti'den yapılan açıklamada, kongre dönemi sonrası yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda bazı illerde yönetim değişikliğine gidildiği bildirildi. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede göreve başlayacağı belirtildi.

Değişikliğin kapsamı

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerinde yeni il başkanlarının görev alacağı kaydedildi.

Açıklamanın gerekçesi ve hedef

Kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan değerlendirmelerin, söz konusu görev değişikliklerine zemin hazırladığı ifade edildi.

Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye'de Kızılada'da 110 kg çöp toplandı — Uluslararası Kıyı Temizleme Günü
2
Bakan Güler, Ankara'daki 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde İnceleme Yaptı
3
Milano'da 'Buğday Tanesi'ne Uluslararası En İyi Film Ödülü
4
Rusya: Ukrayna'nın Savunma Tesislerini Uzun Menzilli Silah ve İHA'larla Vurdu
5
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 65 bin 208'e Yükseldi
6
Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi: 24 saatte 34 ölü, 2 açlıktan

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü