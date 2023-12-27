AK Parti'de başkan adayları belirginleşiyor! İstanbul için özel strateji netleşiyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek üzere Genel Merkez'de özel bir çalışma yürütüyor. Erdoğan, dün 6 ilin teşkilat üyelerinin görüşlerini aldı. Bugün de Mardin ve Manisa teşkilatlarıyla bir araya gelerek, aday önerileri üzerine değerlendirme yapacak. Erdoğan, 30 büyükşehrin adaylarını belirledikten sonra, isimleri kısa sürede açıklamaya başlayacağı belirtiliyor.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI BELLİ OLUYOR

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemek üzere son aşamaya geldi. 26 Kasım'da 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili'nin katıldığı temayül yoklamasından sonra Erdoğan, büyükşehirler için AK Parti Genel Merkezi'nde özel bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında Erdoğan, bugüne kadar 22 ilin milletvekilleri ve teşkilatlarıyla toplantılar gerçekleştirdi. Erdoğan, bu toplantılarda bu illerin belediye başkan adaylarına ilişkin önerileri aldı.

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek üzere Genel Merkez'de özel bir çalışma yürütüyor. Erdoğan, dün 6 ilin teşkilat üyelerinin görüşlerini aldı. Erdoğan, bu toplantılarda aday önerilerinin yanında, adayların tercih sebeplerini de not etti. Dünkü toplantıyla birlikte AK Parti'de 28 büyükşehrin aday önerileri tamamlandı. Erdoğan, bugün de Mardin ve Manisa teşkilatlarıyla bir araya gelerek, aday önerileri üzerine değerlendirme yapacak. Erdoğan, 30 büyükşehrin adaylarını belirledikten sonra, isimleri kısa sürede açıklamaya başlayacak.

İSTANBUL ADAYI İÇİN AYRI ETKİNLİK DÜZENLENECEK

AK Parti, 15 Ocak'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda seçim beyannamesini ve adaylarını tanıtacak. İstanbul adayı ise ayrı bir etkinlikle İstanbul'da açıklanacak. Erdoğan, ocak sonunda seçim gezilerine çıkacak ve tüm büyükşehirlerde halka seslenecek.