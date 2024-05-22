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AK Parti’de MKYK toplandı: Bakan Şimşek ve Bakan Tekin sunum yapacak

AK Parti MKYK, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkalığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nden gerçekleştirilen toplantıda Bakan Şimşek ve Bakan Tekin’in sunum yapacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:32
AK Parti’de MKYK toplandı: Bakan Şimşek ve Bakan Tekin sunum yapacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün (22 Mayıs) AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık etmiş olduğu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi ile ilgili, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ise eğitim ile ilgili sunum yapacağı belirtildi.

Yapılan MKYK toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklama yapması bekleniyor.

Diğer yandan toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de düzenlenecek olan Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılım göstermesi öngörülüyor.

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