AK Parti'de seçim takvimi netleşmeye başlıyor

Türkiye'de 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler adaylarını belirlemeye çalışıyor. AK Parti, büyükşehir belediye başkan adaylarını yakında duyurarak seçim yarışına girmeye hazırlanıyor. "Gerçek Belediyecilik" sloganıyla seçim kampanyasına 1 Ocak'ta başlayacak olan AK Parti, şubat ayında Türkiye'nin dört bir yanını ziyaret edecek.

AK Parti, yerel seçimler için seçim kampanyasının tanıtımını 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Bu tanıtımda, emeklilerden gençlere, sokak hayvanlarından tarıma kadar pek çok konuda projelerini ve vaatlerini anlatacak. Kampanyada kullanılacak şarkılarda "Hep Yeni, Hep İleri" teması işlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 yıl önce İstanbul adaylığını ilan ettiği tarihe atfen, seçim vaatlerini duyuracak.

AK Parti'nin Seçim Vaatleri

AK Parti, sokak hayvanlarına sahip çıkmayı ve onlara daha iyi bir yaşam sunmayı taahhüt ediyor. Avrupa ülkelerindeki örnekleri takip ederek, sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına almak ve onları barınaklarda korumak ve evlat edinmek için çalışacak. Türkiye’de bu konuda bir model oluşturmayı hedefliyor.

Emekliler için de yeni bir destek sistemi geliştireceğini duyurdu. Emeklilere özel bir kart verilecek ve bu kartla ulaşım, alıveriş ve sağlık harcamalarında indirimden yararlanabilecekler. Ayrıca kent tarımını teşvik ederek, hem üretimi hem de istihdamı artıracak.

AK Parti'nin Miting Programı

Seçim hazırlıkları sürerken, şubat ayında 50’ye yakın ilde miting düzenlenecek. 6 Şubat’ta depremin yıl dönümünde, depremzedeleri unutmayacak ve onlara özel bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhur İttifakı belediyeleri, muhalefet belediyeleri ve deprem bölgesi için farklı stratejiler belirleyen AK Parti, kampanyasında “Gerçek Belediyecilik” mesajını vurgulayacak. İstanbul ve Ankara’da iktidardaki belediyelerin yapamadığı işleri yapacaklarını söyleyen AK Parti, “Gerçek Belediyecilik” kavramını şeffaflık, adalet, eşitlik, üretkenlik ve vizyon gibi 15 anahtar kelime ile tanımlayacak. AK Parti’nin projeleri ve vaatleri de mitinglerde anlatılacak.