AK Parti'den 10 Aralık İnsan Hakları Günü Açıklaması: Gazze ve Suriye'ye Vurgu

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe İnsan Hakları Başkanı Ahmet Işık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gazze'deki insani drama ve Suriye krizine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:37
AK Parti'den 10 Aralık İnsan Hakları Günü Açıklaması: Gazze ve Suriye'ye Vurgu

AK Parti'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Açıklaması

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe İnsan Hakları Başkanı Ahmet Işık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada insan haklarının evrenselliğine ve bölgedeki insani krizlere dikkat çekti.

İnsan Haklarının Evrenselliği

Işık, insan haklarının tüm insanlara ayrım gözetilmeksizin insan onuruna yakışır muamele edilmesi fikrine dayandığını vurguladı. Yaşam hakkı, inanç özgürlüğü, onurlu çalışma ve sağlıklı çevrede yaşama hakkı gibi temel hakların evrensel, bölünmez ve birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Gazze'deki İnsani Drama

Işık, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaklaşık iki yılda 50 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca insanın susuz, gıdasız ve ilaçsız bırakıldığını söyledi. Gazze’de yaşananları "Yüzyılın en vahşi soykırımı" olarak niteleyen Işık, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel siyasette barış ve adaleti savunan bir aktör haline geldiğini kaydetti.

Suriye Krizi ve Sednaya Hapishanesi

Işık, Türkiye’nin Suriye krizine vicdani bir duruşla yaklaştığını, Suriyeli muhacirlerin 14 yıldır Ensar anlayışıyla misafir edildiğini söyledi. Suriye’de yaşanan vahşetin örneklerinden biri olarak Sednaya Hapishanesi görüntülerini işaret eden Işık, bunun sürecin ne denli ağır olduğunu gösterdiğini ve Baas rejiminin sona ermesiyle bölgeye huzur ve güvenin hakim olacağı temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Rolü ve Gelecek Dileği

Işık, dünyanın Türkiye’nin medeniyet anlayışına ihtiyaç duyduğunu, zulüm düzenlerine karşı çıkan güçlü sesin AK Parti olduğunu söyledi. Türkiye güçlendikçe insanlık adına daha fazla sorumluluk üstleneceğini belirten Işık, insan hakları ihlallerinin son bulduğu adil bir dünya dileğinde bulundu.

