AK Parti'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: 'Malazgirt'ten Dumlupınar'a...'

AK Parti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı sebebiyle NSosyal hesabından mesaj paylaştı; Atatürk, kahraman ordu ve şehitler anıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:24
AK Parti'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

NSosyal paylaşımında Atatürk, ordu ve şehitler anıldı

AK Parti, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kaydedildi:

"Büyük Zafer'in 103. yılında, milletimizin hürriyet mücadelesini gururla hatırlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzu ve istiklal uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Paylaşımda ayrıca, Sultan Alparslan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yan yana, at üstünde Türk ordusuna bakarken gösterildiği bir videoya da yer verildi. Videoda "Malazgirt'ten Dumlupınar'a aynı hilal aynı ruhla..." ifadeleri kullanıldı.

