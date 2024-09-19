DOLAR
33,99 0,19%
EURO
38,08 -0,32%
ALTIN
2.829,58 -1%
BITCOIN
2.118.048,32 -3,37%

AK Parti'den Aksaray'da Büyüyen Gönül Seferberliği

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 23 yıllık başarılarını ve toplumsal desteklerini Aksaray'da vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:11
AK Parti'den Aksaray'da Büyüyen Gönül Seferberliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Aksaray'da Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Aksaray'da yaptığı konuşmada, partinin son 23 yıldaki çabalarıyla Türkiye'nin birçok sorununun üstesinden geldiğini belirtti. Kaya, "Gönül seferberliği içerisinde gecesini gündüzüne katan neferlerimiz sayesinde bu noktaya geldik" dedi.

Gönül Köprüleri Kurulacak

Kaya, bir otelde düzenlenen programda, "Türkiye Buluşmaları" adı altındaki etkinliklerle 81 ilde halkla buluşacaklarını ifade etti. Organize edilen bu buluşmalarla toplumun farklı kesimleriyle istişarelerde bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Vatandaşın Sesine Kulak Verilecek

Kaya, Aksaray'da gerçekleştirecekleri etkinliklerin 7 ilçede yapılacağını ve bu sayede halkın nabzını tutarak, onların taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partinin yönetimine ileteceklerini söyledi. "Sokağın nabzını tutuyoruz" diyen Kaya, Eylül ayından itibaren sokakta vatandaşla bir arada olduklarını kaydetti.

AK Parti'nin Büyüyen Gücü

Kaya, konuşmasında, AK Parti'nin çalışma azmine dikkat çekerek, "11 milyondan fazla üyesiyle partimiz, Türkiye'nin en güçlü siyasi partilerinden biridir. Her seçimde toplumun her kesiminden destek aldık" belirtti. Ayrıca, kongreler öncesinde teşkilatların yeni kadrolarla bir araya geleceği bu programların önemine değindi.

Gaziler Günü Kutlaması

Ayrıca, bugün 19 Eylül Gaziler Günü'nü hatırlatarak, "Vatan savunmasında canını veren tüm gazilerin gününü kutluyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan Seçim Açıklamaları
2
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı
3
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
4
Ömer İleri: Türkiye'nin Siber Güvenliği Stratejik Bir Öncelik
5
Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının Koordinasyon Toplantısı
6
Hizbullah Telsiz Patlamalarında 25 Üyesini Kaybetti
7
Türkiye'nin Suriye Stratejisi: Başarılı Bir Çözüm İçin Umut Var!

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı