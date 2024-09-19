AK Parti'den Aksaray'da Büyüyen Gönül Seferberliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Aksaray'da Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Aksaray'da yaptığı konuşmada, partinin son 23 yıldaki çabalarıyla Türkiye'nin birçok sorununun üstesinden geldiğini belirtti. Kaya, "Gönül seferberliği içerisinde gecesini gündüzüne katan neferlerimiz sayesinde bu noktaya geldik" dedi.

Gönül Köprüleri Kurulacak

Kaya, bir otelde düzenlenen programda, "Türkiye Buluşmaları" adı altındaki etkinliklerle 81 ilde halkla buluşacaklarını ifade etti. Organize edilen bu buluşmalarla toplumun farklı kesimleriyle istişarelerde bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Vatandaşın Sesine Kulak Verilecek

Kaya, Aksaray'da gerçekleştirecekleri etkinliklerin 7 ilçede yapılacağını ve bu sayede halkın nabzını tutarak, onların taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partinin yönetimine ileteceklerini söyledi. "Sokağın nabzını tutuyoruz" diyen Kaya, Eylül ayından itibaren sokakta vatandaşla bir arada olduklarını kaydetti.

AK Parti'nin Büyüyen Gücü

Kaya, konuşmasında, AK Parti'nin çalışma azmine dikkat çekerek, "11 milyondan fazla üyesiyle partimiz, Türkiye'nin en güçlü siyasi partilerinden biridir. Her seçimde toplumun her kesiminden destek aldık" belirtti. Ayrıca, kongreler öncesinde teşkilatların yeni kadrolarla bir araya geleceği bu programların önemine değindi.

Gaziler Günü Kutlaması

Ayrıca, bugün 19 Eylül Gaziler Günü'nü hatırlatarak, "Vatan savunmasında canını veren tüm gazilerin gününü kutluyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kentte bir otelde düzenlenen, AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.