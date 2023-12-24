AK Parti'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması

Yeni yıla yaklaşırken, milyonlarca memur ve emeklinin dikkati asgari ücret zammına çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir canlı yayında, memur ve memur emeklisine gelecek yıl içinde yüzde 50'ye kadar zam yapılmasının düşünülebileceğini ifade etti. Akbaşoğlu, ekonomik göstergelerin ve enflasyon rakamlarının dikkate alınarak bu yönde bir adım atılabileceğini belirtirken, önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili kararların büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

AK Parti'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, Haber 7'ye yaptığı açıklamada asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini belirtti. İki görüşme yapıldığını ve geçtiğimiz dönemde pandemi nedeniyle asgari ücretin iki kez belirlendiğini ifade eden Akbaşoğlu, bu sürecin artık yıllık olarak belirleneceğini söyledi. Akbaşoğlu, işçi ve işveren sendikalarının asgari ücret belirlemede önemli misyonları olduğunu, bakanlıklarının ise bir hakem gibi görev yaptığını vurgulayarak, asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Akbaşoğlu ayrıca, memur ve memur emeklileriyle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı farklı bir süreç yaşandığını belirtti. Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını aktaran Akbaşoğlu, memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ettiğini ifade etti.

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