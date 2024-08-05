AK Parti'den Avrupa'daki İslam Düşmanlığı Raporu: Eğitim Programında Önemli Açıklamalar

İnsan Hakları Eğitim Programında Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partinin genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Düşmanlığı ve Göçmen Sorunları

Yalçın, Avrupa'daki İslam düşmanlığı üzerine hazırladıkları raporda, Avrupa Birliği ülkelerinde artan İslam karşıtlığına dikkat çekti. “Bu raporda son yıllarda yükselen İslam düşmanlığını kayıt altına aldık ve Avrupa'nın kendi karnesini önlerine koyacağız.” dedi.

İnsan Hakları ve Demokrasi Üzerine Vurgular

Yalçın, insan hakları ve demokrasi kavramlarının içerik açısından boşaltıldığını vurgulayarak, “En kaotik dönemlerde bile insan haklarına değer vermekten geri durmadık ve durmayacağız.” şeklinde ifade etti.

Yeni Anayasa Vurgusu

Yeni ve sivil bir Anayasanın gerekliliğine de değinen Yalçın, bu sürecin en demokratik yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası İnsan Hakları Raporları

Yalçın, hazırladıkları raporlarda yalnızca Türkiye değil, tüm dünyadaki insan hakları gelişmelerini de ele aldıklarını belirterek, “İlk raporlarımıza Avrupa'daki göçmenlere yönelik kötü muameleyi ve aşırı sağ ile ilişkisini de değerlendirdik.” dedi.

Son olarak, Yalçın, 77 yıldır İsrail'in işlediği suçlarla ilgili hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını ve bu konuda kamuoyuyla paylaşılması talimatı aldıklarını aktardı. Eğitim programının bu talimat doğrultusunda hazırlandığını belirten Yalçın, insan hakları konusundaki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.