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AK Parti'den başıboş köpeklerde son çözüm: Kısırlaştırma, sahiplendirme ve son çare olarak ötanazi!

AK Parti Grup Başkanı Güler, başıboş köpek sorununun çözümü için kapsamlı bir plan sundu. Plan, sokak güvenliğini tehdit eden köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve son çare olarak ötanaziyi içeriyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 20:02
AK Parti'den başıboş köpeklerde son çözüm: Kısırlaştırma, sahiplendirme ve son çare olarak ötanazi!

AK Parti Grup Başkanı Güler: Başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek

Son zamanlarda artan başıboş köpek saldırıları ve kuduz vakaları, toplumda büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu soruna çözüm üretmek için AK Parti harekete geçti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş köpek sorununun çözümü için kapsamlı bir plan sundu.

Planın ilk aşaması, sokak güvenliğini tehdit eden köpeklerin barınaklarda toplanması. Güler, bu köpeklerin kısırlaştırılarak ve çip takılarak sahiplendirilmesi için teşvikler sunulacağını da belirtti.

Ancak Güler, bazı durumlarda ötanazinin de kaçınılmaz olabileceğini ifade etti. Özellikle kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış ve kontrol altına alınamayan köpeklerin eziyet çekmemesi için ötanazi modelinin uygulanacağını açıkladı.

Güler ayrıca, yerel yönetimlerin de bu sorunda üzerine düşen sorumluluğu almaları gerektiğini vurguladı. Kısırlaştırma çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi ve barınak koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti'nin bu planı, hayvan hakları savunucuları tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

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