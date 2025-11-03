AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları

AK Parti Bodrum, CHP'li meclis üyesi N.A ve İ.Ç'nin rüşvet operasyonunda tutuklanmasına tepki gösterdi; iddialar parti adına para toplandığını öne sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 17:43
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları

AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları

İlçe başkanlığı olayın takipçisi olacaklarını duyurdu

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, ilçede gerçekleşen rüşvet operasyonu sonucu CHP'li Belediye Meclis Üyesi N.A ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin tutuklanmasına ilişkin yazılı bir değerlendirme yayımladı. Açıklamada, tutuklamanın ardından ortaya çıkan iddiaların CHP'li belediyelerde usulsüz para toplama ve bunun karşılığında iş insanlarına ayrıcalık sağlanması iddialarını gündeme getirdiği vurgulandı.

AK Parti Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Halime Kaya, N.A'nın tutuklanmadan 4 gün önce Bodrum Belediyesi'nde koordinatör unvanıyla görev yaptığını belirtti. Kaya, N.A'nın sağlık gerekçesiyle istifa etmesinin düşündürücü olduğunu ve bu istifanın perde arkasının araştırılması gerektiğini söyledi.

Kaya, şüphelinin seri numaraları önceden alınmış 400 bin lira ile yakalandığını ve motosikletinde bulunan 6 bin dolar'ın izaha muhtaç olduğunu kaydetti. Şüphelinin, elde ettiği parayla ilgili olarak kira, faiz veya başka bir geliri olmadığını beyan etmesine rağmen, söz konusu dövizi CHP'nin ilçe etkinliği için iki iş insanından aldığını iddia ettiğinin belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, N.A'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden MUTAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine getirildiği hatırlatıldı. Kaya, bu ilişkilerin CHP'li belediyelerde işlerin nasıl yürüdüğüne dair soru işaretleri oluşturduğunu belirtti ve İ.Ç'nin gözaltına alınması ile tutuklanmasının son derece düşündürücü olduğunu ekledi.

AK Parti İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç ise soruşturmanın ve yargı sürecinin yakından takipçisi olacaklarını duyurdu.

AK Parti Bodrum İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç (sağda) ile Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup...

AK Parti Bodrum İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç (sağda) ile Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Halime Kaya (solda), ilçede CHP'li Belediye Meclis Üyesi N.A ile CHP'nin İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor