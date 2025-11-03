AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları

İlçe başkanlığı olayın takipçisi olacaklarını duyurdu

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, ilçede gerçekleşen rüşvet operasyonu sonucu CHP'li Belediye Meclis Üyesi N.A ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin tutuklanmasına ilişkin yazılı bir değerlendirme yayımladı. Açıklamada, tutuklamanın ardından ortaya çıkan iddiaların CHP'li belediyelerde usulsüz para toplama ve bunun karşılığında iş insanlarına ayrıcalık sağlanması iddialarını gündeme getirdiği vurgulandı.

AK Parti Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Halime Kaya, N.A'nın tutuklanmadan 4 gün önce Bodrum Belediyesi'nde koordinatör unvanıyla görev yaptığını belirtti. Kaya, N.A'nın sağlık gerekçesiyle istifa etmesinin düşündürücü olduğunu ve bu istifanın perde arkasının araştırılması gerektiğini söyledi.

Kaya, şüphelinin seri numaraları önceden alınmış 400 bin lira ile yakalandığını ve motosikletinde bulunan 6 bin dolar'ın izaha muhtaç olduğunu kaydetti. Şüphelinin, elde ettiği parayla ilgili olarak kira, faiz veya başka bir geliri olmadığını beyan etmesine rağmen, söz konusu dövizi CHP'nin ilçe etkinliği için iki iş insanından aldığını iddia ettiğinin belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, N.A'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden MUTAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine getirildiği hatırlatıldı. Kaya, bu ilişkilerin CHP'li belediyelerde işlerin nasıl yürüdüğüne dair soru işaretleri oluşturduğunu belirtti ve İ.Ç'nin gözaltına alınması ile tutuklanmasının son derece düşündürücü olduğunu ekledi.

AK Parti İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç ise soruşturmanın ve yargı sürecinin yakından takipçisi olacaklarını duyurdu.

AK Parti Bodrum İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç (sağda) ile Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Halime Kaya (solda), ilçede CHP'li Belediye Meclis Üyesi N.A ile CHP'nin İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.