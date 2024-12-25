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AK Parti'den CHP'li Bağcıoğlu'na Sert Tepki: 'Sorumsuz Bir Yaklaşım'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'na emekli askerlere eylem çağrısı nedeniyle sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:38
AK Parti'den CHP'li Bağcıoğlu'na Sert Tepki: 'Sorumsuz Bir Yaklaşım'

AK Parti'den Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun, Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek amacıyla emekli askerleri eylem yapmaya davet etmesini sert bir dille eleştirdi.

Bağcıoğlu'nun İfadeleri

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bağcıoğlu'nun bir emekli asker olmasının kendisini bir siyasi parti genel başkan yardımcısı olmaktan ayırmadığını vurguladı. "Bağcıoğlu'nun, emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır," ifadesini kullandı.

Yanlış ve Tehlikeli Bir Çağrı

Çelik, Bağcıoğlu'nun bu çağrısının siyasi niteliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Böyle bir çağrı, emekli askerlerimizi son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir" dedi. Ayrıca, "Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir" diyerek, askeri mekanizmaları etkilemeye yönelik sokak çağrısının demokratik değerlerle örtüşmediğini belirtti.

Vesayet Endişesi

Çelik, "Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz" diyerek, CHP'li yöneticilerin tavırlarının tehlikeli olduğunu vurguladı.

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