AK Parti'den, CHP'nin ortak bildiri kararına sert çıkış

TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin teröre karşı ortak bildiri imzalamasına rağmen, CHP ile DEM Parti'nin imza atmaması sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "CHP yönetimi PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur." dedi. Çelik, CHP Genel Başkanı'nın ortak bildiriye imza atmak için şartlar öne sürmesini "utanç verici" olarak değerlendirerek, CHP yönetiminin Türkiye'nin milli güvenliği açısından önemli olan konulardaki siyasi savrulmalarının bir devamı olduğunu ifade etti.

Çelik, CHP'nin ortak bildiriye katılmamasını "pusulası olmayan bir zihniyet" olarak nitelerken, CHP yönetiminin bu tutumunun bir itirafname olduğunu belirtti. Çelik, CHP'nin terörle mücadelede milletin yüksek desteği ve hassasiyeti ile çatıştığını vurgulayarak, milletin bu durumu en iyi şekilde değerlendireceğini ifade etti. Ömer Çelik, terörün milletin ve tüm değerlerin düşmanı olduğunu belirterek, PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiğini ve amaçlarını anlamanın bölgedeki gelişmelerle mümkün olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bu terör örgütleriyle mücadele etmeye kararlı olduğunu ve gücü olduğunu belirten Çelik, CHP yönetiminin terörle mücadeledeki bu tavrını kınadı.