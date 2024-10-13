AK Parti'den Disiplin Süreci: Boykot Açılışı

AK Parti'den Disiplin Süreci
Rize'de tartışmalı bir açılış gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu açılışa katılan bazı belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Boykot Kapsamında Açılış
Çelik, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de boykot kapsamında bulunan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." diyerek konunun önemini vurguladı.
Parti Disiplininin Önemi
Bu durum, partinin disiplin anlayışını ve organizasyon içindeki uyumu ön plana çıkarıyor. Açılışa katılan üyelerin hareketleri, partinin belirlediği çizgiyle uyumsuz görülmekte.