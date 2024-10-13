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AK Parti'den Disiplin Süreci: Boykot Açılışı

AK Parti, boykot edilen işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarını disipline sevk etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 20:27
AK Parti'den Disiplin Süreci: Boykot Açılışı

AK Parti'den Disiplin Süreci

Rize'de tartışmalı bir açılış gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu açılışa katılan bazı belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Boykot Kapsamında Açılış

Çelik, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de boykot kapsamında bulunan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." diyerek konunun önemini vurguladı.

Parti Disiplininin Önemi

Bu durum, partinin disiplin anlayışını ve organizasyon içindeki uyumu ön plana çıkarıyor. Açılışa katılan üyelerin hareketleri, partinin belirlediği çizgiyle uyumsuz görülmekte.

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