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AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası'na yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu; emeklilik, sağlık hizmetleri ve veri paylaşımı konularında önemli değişiklikler öneriliyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:09
AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri İçin Meclis'e Teklif Sunmuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Teklif, 28 maddeden oluşuyor ve çalışma ile sosyal güvenlik mevzuatındaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Engelli Vatandaşların Emekliliği Daha Adil Hale Getirilecek

Usta, düzenlemeyle birlikte 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik işlemlerinin daha adil bir zemine oturtulmasının hedeflendiğini belirtti. "Bugüne kadar bu işlemler vergi indirim belgelerine dayanarak yapılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçler kısaltılacak," dedi.

Kişisel Verilerin Korunması ve Sağlık Bakanlığına Yeni Yetkiler

Usta, Sağlık Bakanlığının veri işleme yetkilerinin hukuki bir çerçeveye oturtulacağını vurgulayarak, "Bu düzenleme, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini artırırken, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

Esnaf Ahilik Sandığı Uygulaması Ertelendi

Esnafın taleplerini dikkate alarak, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin 1 Ocak 2028'e kadar erteleneceğini bildiren Usta, bu düzenlemenin esnafın yaşadığı zorlukları hafifletmeyi amaçladığını ifade etti.

Yurt Dışından İlaç Temini ve Klinik Çalışmalar için Destek

Usta ayrıca, yurt dışından ilaç teminini kolaylaştırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinde düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Bu sayede, hayati ilaçlara erişimde kolaylık sağlanırken, ilaç maliyetlerinde tasarruf sağlanacak.

Aile Hekimlik Hizmetleri Genişletilecek

Aile hekimliği birimlerinin işlevselliğinin artırılmasını hedefleyen düzenlemelerle, aile hekimleri öğle saatleri dışında ücretli hizmet sunabilecek. Ayrıca, aile hekimlerince verilen bazı raporların ücretlendirilmesiyle, bu sağlık çalışanlarının bütçelerine katkı sağlanacak.

SGK ve Diğer Kurumlar Arasında Veri Paylaşımı

SGK ile diğer kurumlar arasında yapılan veri paylaşımının düzenlenmesi, sosyal güvenlik işlemlerinin hızlandırılmasını sağlayacak. Usta, bu düzenlemeyle bürokratik engellerin kaldırılacağını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası Erişimi Kolaylaşacak

Usta, "Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının tamamını siliyoruz," diyerek sağlık hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını vurguladı.

İmalat Sektöründe Sigorta Prim İndirimleri Devam Edecek

İmalat sektöründe sağlanan 5 puanlık indirimler 2025 ve 2026 yıllarında devam edecek. Usta, özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyeceği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan indirimlerin yeniden düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Öğrencilere Özel Düzenlemeler

Kanun teklifi, uluslararası öğrencilerin sağlık sigortası yaptırabilme süreçlerine de kolaylık getirecek. "Her eğitim öğretim yılı başlangıcında ilk bir ay içerisinde başvuran burslu uluslararası öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası yaptırma hakkına sahip olacaklarını" belirten Usta, konunun önemine dikkat çekti.

Vergi Adaleti Üzerine Çalışmalar

Usta, "Vergi adaleti" konusunda da çalışmalar yapacaklarını, bunun ocak ayında gündeme geleceğini açıkladı. Ayrıca bazı raporların ücretsiz alınmaya devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Başkanlığı'na sunulan Sosyal Sigortalar ve...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Başkanlığı'na sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Başkanlığı'na sunulan Sosyal Sigortalar ve...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Başkanlığı'na sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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