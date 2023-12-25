AK Parti'den hamle: Yerel seçim çalışmaları için beklenen tarih açıklandı

2019 yerel seçimlerinde işbirliğini sürdüren AK Parti ve MHP, bu seçimde daha fazla ilde ortak aday gösterme kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan AK Parti ve MHP, 30 büyükşehrin hepsinde ve 51 ilin 29'unda birlikte hareket edecek. 22 ilde ise kendi adaylarını belirleyecek. Sabah gazetesinin haberine göre, 28 büyükşehirde AK Parti'nin, Mersin ve Manisa'da ise MHP'nin adayı desteklenecek. 29 il belediyesinde ortak aday gösterilecek ve bunların 5'inde MHP'nin, 24'ünde ise AK Parti'nin adayı olacak. Böylelikle AK Parti 74 ilde aday çıkartmış olacak.

İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının Cumhur İttifakı tarafından açıklanacağı program, AK Parti'nin önümüzdeki günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapmayı planladığı duyuruldu. İlçe belediye başkan adaylarının ise daha sonraki bir tarihte ilan edilmesi bekleniyor.

AK Parti, 15 büyükşehir için özel olarak yürüttüğü aday belirleme çalışmalarının devam edip etmeyeceğine illerin durumuna göre karar verecek. AK Parti hem adaylarını belirlemek hem de seçim beyannamesi ve strateji toplantılarını yapmak için hız kesmiyor. AK Parti strateji toplantılarında tempo yükseltti.

Seçim takviminin başlamasıyla birlikte partinin de kendi programı hızla uygulanacak. 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında seçim beyannamesi de duyurulacak.