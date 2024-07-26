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AK Parti'den Hayvan Bakımevi Ziyareti: Hayvanları Koruma Kanunu Yaygınlaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Geçici Hayvan Bakımevi'nde, hayvanları koruma kanununu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:47
AK Parti'den Hayvan Bakımevi Ziyareti: Hayvanları Koruma Kanunu Yaygınlaşıyor

AK Parti'li Şen'den Geçici Hayvan Bakımevi'ne Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen yeni düzenlemelerin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Önemli Açıklamalarda Bulundu

Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Barınakta köpeklerle ilgilenen Şen, burada yaptığı açıklamada:

“Bu kanun uygulanmaya başlandığında hayvanları koruma maksatlı bir kanunun gerçekte nasıl faydalar sağlayacağını göreceğiz.”

önceki belediye başkanlarına teşekkür etti ve Genç'in, barınağı yeni kanuna uygun hale getirerek genişleteceğini söyledi.

Hayvanların Güvende Olacağı Vurgusu

Şen, barınaktaki hayvanların güvenliğinin arttığını veya zarar görmeyeceklerini ifade ederken, bazı kişilerin bu konuyu siyasete malzeme yapmasının üzücü olduğunu vurguladı:

“Sokaklarda güvenliği sağlarken, hayvanların yaşam hakkına saygı göstereceğiz.”

Barınakta gezme alanlarının eksik olduğunu ancak bu konuda çalışmalara devam edildiğini ifade etti. Ayrıca, yoğun bir sahiplendirme kampanyası planladıklarını ve hayvanseverleri bu sürece davet etti.

Gelecekteki Planlar ve Sorumluluklar

Şen, tesisin hem gezme alanlarını hem de sağlık hizmetlerini sunan bir yapıda olacağını belirtti. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini vurgularken, belediyelere bu konuda sıkı yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

İlgili Kurumların Katkısı Şart

Devletin bu konudaki sorumluluğunun yanı sıra, hayvanseverlerin de desteklerinin önemli olduğunu belirtirken:

“Sokakların güvenliği sağlanacak ama hayvanların canı tehlikeye atılmayacak. Biz insanların yapması gereken az bir sevgi ve ilgi var.”

dedi.

Başkan Genç'in Değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2018 yılından beri faaliyet gösteren barınakla ilgili olarak, sokaktaki köpeklerin kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi adına büyük sorumluluklar üstlenmeleri gerektiğini ifade etti. Genç:

“Bize emanet olan bu canlara sahip çıkacağız.”

dedi.

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