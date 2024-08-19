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AK Parti'den İnsani Yardım Vurgusu: 'Mazlumlar İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, insani yardım programında Türkiye'nin mazlumlara olan katkılarına değindi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:29
AK Parti'den İnsani Yardım Vurgusu: 'Mazlumlar İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız'

AK Parti’den İnsani Yardım Çağrısı

Hasan Basri Yalçın, Dünya İnsani Yardım Günü Programı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin mazlumlar ve siviller için elinden geleni yapma azminde olduğunun altını çizdi.

Adil Bir Dünya İçin Güçlü Türkiye

Programda konuşan Yalçın, "Daha adil bir dünyanın ancak daha güçlü bir Türkiye ile mümkün olacağına inanıyoruz" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet ve toplum olarak zor durumdaki mazlumlara yardım etmek için her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Uluslararası Kurumlara Eleştiri

Yalçın, insani yardımın çoğu zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmediğini ve tarafsız olduğunu iddia eden uluslararası kurumların bazı bölgelere yardım götürmede isteksiz davrandığını belirtti. "İnsani yardım bittiği gibi maalesef insanlık da bitti" açıklamasında bulundu.

Gazze Üzerine Düşünceler

Netanyahu ve Gazze konusunda da eleştirilerde bulunan Yalçın, Batılı ülkelerin "Gazze'deki sivillerin bombalanmasını normal göstermeye çalıştığını" dile getirdi ve "Müslümanların üzerine suç atma çabası ahlaksızca bir yaklaşım" dedi.

Türkiye'nin İnsani Yardım Rolü

Yalçın, Türkiye'nin dünya genelinde gayrisafi milli hasıla oranına göre insani yardımlarda birinci sırada olduğuna dikkat çekti ve Gazze’ye yapılan yardımların büyük bir kısmının Türkiye tarafından karşılandığını ifade etti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insani yaklaşımının temel prensipleri arasında yer aldığını ve "Mazlumlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" vurgusunu yineledi.

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