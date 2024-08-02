AK Parti'den İsrail Dışişleri Bakanı'na Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın Mücadelesine Destek

Sırakaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın onurunu kurtarmak ve mazlumların hakkını savunmak amacıyla mücadele özverisi gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a söz söylemek soykırımcıların haddi değildir," ifadelerini kullandı.

Katz'ın Açıklamalarının Ardından Gelen Yorumlar

AK Parti'li Sırakaya, Katz'ın açıklamalarını eleştirerek, "Soykırımcı hükümetin hadsiz Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Filistin'de, Gazze'de devlet eliyle yürütülen katliam ve soykırıma hiç kimsenin ses çıkarmadığını fırsat bilerek, mazlum Filistin halkına yönelik zulmünü sürdürmekte" dedi.

Uluslararası Mahkemeler’le Hesaplaşma Vurgusu

"Fakat şunu bilin ki, İsrail'in zarar verdiği her insanlık ve savaş suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve bunun için mücadeleye devam edeceğiz," diyen Sırakaya, saldırgan tutumlarına karşı da asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Son olarak Sırakaya, “Cumhurbaşkanı'mız ve onun liderliğinde mücadele veren herkesin yanında olduğumuzun altını çiziyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.