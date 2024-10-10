AK Parti'den İsrail'in Saldırılarına Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Kritik Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "İsrail'in şımarıklığının Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasını ateşe atma ihtimalini değerlendiriyoruz. Türkiye olarak özgüvenliyiz, her türlü hazırlığımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Üzerine Yapılan Çalışmalar

Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak 1. yıl dönümünde hazırladıkları çalışmaların önemine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de insan haklarıyla ilgili 7 farklı raporun hazırlandığını belirtti. Hazırlanan raporlar arasında, "Milli iradenin zaferi bürokratik vesayetin geriletilmesi", "Vesayetçilikten çok sesliliğe medyanın dönüşümü" ve "İsrail'in insan hakları ihlalleri" gibi konular yer aldı.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Yalçın, "Hazırlık ve katılım süreci açısından yeni anayasa" raporunun içeriği hakkında bilgi verdi. Anayasa sürecinin demokratik bir olgunluk içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dijital Dünya ve İnsan Hakları

Dijital dünyanın insan hakları üzerindeki etkilerini ele alan Yalçın, sosyal medya ve dijital mecraların Türkiye'deki insan hakları meselelerini nasıl şekillendirdiğine dair bir rapor hazırlandığını ifade etti.

Anketler ve Toplum Duyarlılığı

Yalçın, insan hakları konusunda toplumun duyarlılığını anlamak adına anket çalışmaları yaptıklarını, bu çalışmaların sonuçlarının ilginç olduğunu kaydetti. "Gerçeklik ile algı arasında ciddi mesafeler var,” diyen Yalçın, insan hakları alanında ilerleme olduğunu ifade edenlerin oranının %52 olduğunu, gerileme olduğunu düşünenlerinse %48 olduğunu aktardı.

Filistin'deki Duruma Dikkat Çekti

Filistin'de yaşanan krizlerin insanlığın gördüğü en büyük katliamlar arasında olduğunu dile getiren Yalçın, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman ilkeli bir duruş sergiledik. Türkiye'nin bu meseleyle ilgili hazırlıklarını sürdüreceğini bildirdi.

Kadın Cinayetleri ve Cinsel İstismar Olayları

Son günlerdeki kadın cinayetleri ve cinsel istismar vakalarının öncelikli konular arasında olduğunu belirten Yalçın, bu olayların nasıl önleneceği konusunda sağlıklı tartışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İletişim Platformları ve Güvenlik

Son olarak, Yalçın, erişim engeli getirilen online platformlara ilişkin endişelerini dile getirerek, gençlerin bu tür içeriklerden nasıl korunması gerektiği konusunu gündeme taşıdı. Toplumun bu meseleleri tartışarak uygun bir hukuk düzeni haline getirebileceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), AK Parti Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yalçın, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), AK Parti Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yalçın, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), AK Parti Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yalçın, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), AK Parti Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yalçın, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), AK Parti Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yalçın, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (fotoğrafta), AK Parti Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yalçın, burada konuşma yaptı.