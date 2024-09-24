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AK Parti'den Kırklareli'nde Açıklamalar

Yusuf Ziya Yılmaz, Kırklareli'nde çözüm odaklı siyaset vurgusu yaptı ve sonuçları değerlendirdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:20
AK Parti'den Kırklareli'nde Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Kırklareli'nde Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kırklareli'nde düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Yılmaz, "Problemlerin çözümünde AK Parti siyasetinin üstesinden gelebileceğini bilen milletimize daha çok gayret ederek, daha çok çalışarak ve daha yüksek enerjili bir siyaset temposu ortaya koyarak cevap verebileceğimizi insanımız da biliyor, böyle bir inanç içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Sandık Okuma Başarısı

Yılmaz, partinin seçimlerde elde ettiği sonuçları, tüm detaylarıyla değerlendirdiklerini vurgulayarak, "AK Parti, sandıkların dilini en iyi okuyan siyasi hareketlerden biridir. Seçimden seçime hareket eden bir siyasi parti olmadığımızı her zaman ifade ediyoruz" dedi.

31 Mart Seçim Sonuçları ve Gelecek Hedefleri

Yılmaz, 31 Mart Seçimleri'ndeki sonuçlardan memnuniyetsiz olduklarını belirterek, "Daha iyi sonuçlar almalıydık. Ancak milletimizin teveccühü böyle oldu ve bunu kabul ediyoruz. Önümüzdeki süreçteki eksikliklerimizi gidermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye ekledi.

Parti Teşkilatıyla Bir Araya Geldi

Toplantının ardından Yılmaz, AK Parti teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Canan Genim ve AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün de katılarak destek verdiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette bulundu. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, ziyarette Yılmaz'a hediye takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette bulundu. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, ziyarette Yılmaz'a hediye takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette bulundu. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, ziyarette Yılmaz'a hediye takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette bulundu. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, ziyarette Yılmaz'a hediye takdim etti.

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