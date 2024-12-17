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AK Parti’den Mansur Yavaş’a Eleştiriler: Sürekli Borçlanma ve Zamlar

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini borçlanma ve zamlar nedeniyle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:11
AK Parti’den Mansur Yavaş’a Eleştiriler: Sürekli Borçlanma ve Zamlar

AK Parti’den Mansur Yavaş’a Eleştiriler

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini eleştirerek, "Sürekli borçlanma yetkisi alıp belediyeyi daha fazla borca sokuyorlar. Üstüne zam yapıp konser düzenliyorlar ama vatandaşın sorunlarına çözüm üretecek bir icraatları yok." ifadelerini kullandı.

Büyük Zamlar ve Borçlar

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mezarlık ücretlerinden kreş harçlarına, ruhsat işlemlerinden kanalizasyon hizmetlerine kadar hemen her kalemde büyük zamlar yaptığını belirtti.

Meclis Çoğunluğu ve İcraat Eksikliği

Nihat Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Eskiden, 'Meclis çoğunluğumuz yok, bu yüzden icraat yapamıyoruz, engelleniyoruz' gibi bahaneler öne sürüyorlardı. Bu söylemle beş yıl boyunca gündemi meşgul ettiler. Şimdi Meclis çoğunluğunu aldılar ama Ankara'ya fayda sağlayacak, trafik, toplu taşıma ya da altyapı sorunlarına çözüm getirecek tek bir öneriyi bile gündeme getirmediler."

Borç Yönetimi ve Zamlar

Yalçın, son 7 aydır Belediye Meclisinde yalnızca zamları, borçlanmaları ve satışları tartıştıklarını ifade ederek, "Her ay onlarca arsa satış yetkisi alıyorlar. Belediye şu an sigorta borçlarını bile ödeyemez durumda. Sürekli borçlanma yetkisi alıp belediyeyi daha fazla borca sokuyorlar. Üstüne zam yapıp konser düzenliyorlar ama vatandaşın sorunlarına çözüm üretecek bir icraatları yok. 5 yıl boyunca, 'Meclis'te engelleniyoruz' dediler ama şu anda yaptıkları yalnızca borçlanma, satış ve zam." şeklinde konuştu.

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