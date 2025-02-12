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AK Parti'den Müsavat Dervişoğlu'na Sert Tepki: 'Milli İradeye Bağlılık Sorgulanamaz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:11
AK Parti'den Müsavat Dervişoğlu'na Sert Tepki: 'Milli İradeye Bağlılık Sorgulanamaz'

Çelik'ten Dervişoğlu'na Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır" dedi.

Dervişoğlu'nun Sözleri Tepki Topladı

Çelik, Dervişoğlu'nun Erdoğan'ı hedef alan ifadelerinin son derece yakışıksız ve çirkin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, siyasi kariyeri boyunca millete ait her makamda, halkın onayı ile bulunduğunu hatırlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır" ifadesini kullandı.

Ayrıca, Çelik, Dervişoğlu'nun iletmek istediği mesajın, Türkiye'deki karanlık vesayetçi zihniyete değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönlendirildiğini belirtti. Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Vesayetçi Zihniyete Karşı Mücadele

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesayetçi zihniyete karşı duruşunun ve milli iradeyi savunma mücadelesinin, Erdoğan'la özdeşleştiğini ifade etti. Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı'nın, "Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan" nitelemesini destek verenlere yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Son olarak, Dervişoğlu’nun milli irade konusundaki eleştirilerinin, demokrasi karşıtı bir savrulma olduğunu vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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