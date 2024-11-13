AK Parti'den Ortak Akıl Toplantıları: 31 Şehirde Aşkın Birliktelik

AK Parti Ortak Akıl Toplantılarıyla Seferberlikte

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 8. Olağan Kongre süreci çerçevesinde ilçe kongreleri tamamlanan illerde gerçekleştirilen Ortak Akıl Toplantıları hakkında önemli bilgiler verdi. Yazılı bir açıklama yapan Kandemir, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı’ndaki ilk büyük kongresine geniş bir ortak akıl süreciyle hazırlandığını belirtti.

Tam Zamanında Yoğun Katılım Sağlanıyor

Kandemir, teşkilat başkanlığı tarafından yürütülen kongre sürecinin yoğun katılımla devam ettiğini ve ilçe kongreleri tamamlanan illerde Ortak Akıl Toplantıları düzenlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “AK Parti bir ortak akıl hareketidir” prensibi doğrultusunda milletle gönül ve akıl birlikteliğini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Kandemir, teşkilatın görüşlerini toplamak için hem sözlü hem de yazılı buluşmalar düzenlediklerini söyledi. Ayrıca, delegelerin doldurduğu Ortak Akıl Katılım Formları'nı genel merkezde toplayarak analiz ettiklerini aktardı.

Sonuçlar Genel Başkan’a Sunulacak

Kandemir, ilçe ve il delegeleri Ortak Akıl Toplantıları ile saha araştırmalarının sonuçlarını birleştirerek AK Parti 8. Olağan Kongresi Arama Konferansı düzenleyeceklerini açıkladı. Bu konferansta, teşkilatın ortak aklı ile partinin Türkiye Yüzyılı'ndaki yol haritasına katkı sağlanacağının altını çizen Kandemir, elde edilen sonuçların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını belirtti. Bu sürecin, AK Parti'nin ortak akıl hareketini güçleneceğine ve milletle olan bağlarını derinleştireceğine inanıyor.

31 Şehirde Eş Zamanlı Toplantılar Yapıldı

Ayrıca, Kandemir’in açıklamasına göre, ilçe delegelerinin katıldığı Ortak Akıl Toplantılarının tamamlanmasının ardından il delegeleriyle yeni, daha geniş katılımlı buluşmalar gerçekleştirildi. Bu toplantıların kongre sürecinde önemli bir aşama oluşturduğuna dikkat çeken Kandemir, delegelerin görüşlerinin sürecin her aşamasında titizlikle dikkate alındığını ifade etti. 11 Kasım itibarıyla ilçe kongrelerini tamamlayan 31 şehirde İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantıları'nın eş zamanlı olarak yapıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.