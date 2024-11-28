AK Parti'den Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Yeni Anayasa Çalıştayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa Çalıştayı"nda, Türkiye'yi ve milletini tarihin öznesi yapacak yeni bir "toplumsal sözleşme" yapma kararlılığını ifade etti.

İlk Çalıştaydan Rapor Sunumu

Yazıcı, önceki çalıştayın 9 Ekim'de anayasa hukuku, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanlarda uzmanların katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?" ve "Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?" sorularına yanıt arandığını belirtti.

Tarihi Reform Süreçleri

2002 yılından beri pek çok alanda reforma imza atan AK Parti, bu adımları taçlandıracak yeni ve sivil bir anayasaya olan ihtiyacı sıkça dile getirdi. Yazıcı, her ülke gibi Türkiye'nin de mevcut anayasaya olan ihtiyacını tartışmadan, 1982 Anayasası'nın 12 Eylül rejiminin izlerini taşıdığını vurguladı.

Beyaz Sayfa Açma Zamanı

Türkiye'nin siyasi tarihinde anayasada değişiklik yerine "beyaz bir sayfa" açarak yeni bir anayasa oluşturma gerekçesini dile getiren Yazıcı, bu sürecin meşruiyetinin halkın katılımıyla sağlanması gerektiğini lembileceğini belirtti.

Çalıştayın Öncelikli Gündemi

Çalıştayda, sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasa yapımına katılımı ile ilgili beklentilerini değerlendireceklerini ifade eden Yazıcı, bu katkıların toplumsal taleplerin yeni anayasa sürecine yansımayı sağlayacağını belirtti.

Siyasi Partilere Çağrı

Yazıcı, Türkiye’nin geleceği için, sivil ve kuşatıcı bir anayasa yapım sürecine tüm siyasi partileri davet etti. Ön koşulsuz bir birlikteliğin önemini vurgulayarak, "Bu hedefe varmak üzere çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "yeni anayasa" çalışmaları kapsamında meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile parti genel merkezinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Yazıcı, çalıştayda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "yeni anayasa" çalışmaları kapsamında meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile parti genel merkezinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Yazıcı, çalıştayda konuşma yaptı.