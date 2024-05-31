AK Parti'den sokak hayvanları yasası açıklaması: Hedefimiz saldırgan köpekler

AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanları yasasıyla ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmalar olduğunu belirtti. Güler, tüm sokak hayvanlarının öldürüleceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, yalnızca saldırgan ve çeteleşmiş köpeklerin hedef alındığını vurguladı.



Yanlış Anlaşılmalar Üzerine Açıklama

Gazetecilere sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Güler, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında çıkarıldığını ve 2021 yılında çeşitli güncellemeler yapıldığını hatırlattı. Güler, yapılması planlanan yasal düzenleme hakkında gerçeğe aykırı bilgilerin dolaştığını ifade etti.

Toptan Öldürme Yok

Güler, "Bütün sokak hayvanları toplanarak öldürülecek" şeklindeki söylemlerin yanlış olduğunu belirtti. Toplum sağlığı açısından devletin alması gereken tedbirlerin bulunduğunu söyleyen Güler, sahipsiz ve saldırgan köpeklerin, özellikle çocuklar ve sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Kuduz vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekti.

Mahalle Maskotları Korunacak

"Bütün sokak köpeklerine ötanazi uygulanacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirten Güler, mahallelerin maskotu haline gelmiş köpeklerin hedefte olmadığını söyledi. Güler, "Bizim mahallelerimizin maskotu haline gelmiş, adı Can, adı Yaren, adı Beyaz, adı Papatya olan bu köpeklerimizle ilgili bir sorunumuz yok. Sorun, saldırganlaşmış ve çeteler halinde gezen köpeklerde." diye konuştu.

Barınakların Yaşam Kalitesi Yükseltilecek

Güler, esas amacın köpeklerin barınaklara alınması ve barınakların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu belirtti. Belediyelerin barınak yapma zorunluluğunun yeni olmadığını vurgulayan Güler, sahiplenmenin teşvik edilmesi, kısırlaştırma, aşılama ve çip takma işlemleriyle sürecin yönetilmesinin hedeflendiğini söyledi.