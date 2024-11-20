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AK Parti'den TBMM'deki Gerginlik İçin Sert Kınama

AK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliği kınadı. Efkan Ala ve Abdullah Güler, CHP'yi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:17
AK Parti'den TBMM'deki Gerginlik İçin Sert Kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Ala, CHP'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalışmasını şiddet olarak değerlendirerek, "Parlamento'da siyasal kabadayılıklara yer yoktur." dedi.

Ala, "Bir ülkenin hele Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nı Parlamento'ya sokmamaya çalışmak ne demektir?" diyerek, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tavrın geçmişteki bir anlayışın tekrar hortlaması olarak nitelendirerek, "Biz buna izin vermeyiz. Bu bir akıl tutulmasıdır" ifadesini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de, yaşanan olayın talihsiz olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önceki açıklamalarını hatırlattı. Güler, "Bugün Genel Kurul'da yaşananlarda büyük bir utanç duyuyorum" diyen Özel'in, bu tür şiddet eylemlerine karşı gereğini yapmasını talep etti.

Güler, Parlamento'nun, sözlerin konuşulduğu bir yer olduğunu ifade ederek, "Burada kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak utanç vericidir" dedi. CHP'yi, yaşanan olaylar hakkında sorumluluk üstlenmeye davet etti.

Her iki lider, AK Parti'nin şiddete ve kaba kuvvet uygulamalarına asla izin vermeyeceğinin altını çizerken, muhalefeti aklıselim siyaset yapmaya çağırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

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